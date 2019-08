【KTSF】

特朗普總統週二發推文,指美國情報當局透露,中國政府已調動解放軍到香港邊境,特朗普說”大家要保持鎮定和安全”,他在推文中再沒有披露更多資料。

特朗普亦說,有人把香港的局面歸究他及美國政府,他說不明白原因為何。

香港國際機場連續兩天有大批市民集會示威,抗議警方濫用武力對付示威者,集會導致數百航班取消,有示威者阻撓旅客離境。

特朗普早前曾形容,香港的示威是非常難處理的問題,他希望不會有人受傷或遇害。

