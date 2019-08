特朗普政府擴大公共負擔定義 領福利者申請綠卡可能被拒（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府週一宣布,將對綠卡及簽證政策當中,有關公共負擔的規定做出改變,領取公共福利的人士,他們的綠卡申請有可能被拒。

有關特朗普政府有意打擊領取福利移民的消息一直持續不斷,但其實至今政策都尚未做出正式改變,週一特朗普政府宣布有關公共負擔(Public Charge)的定義擴大範圍。

華人權益促進會移民項目經理林語慧(Amy Lin)說:”主要影響的項目是有目前使用糧食券,或者是住房補助,還有任何現金收入,然後再加上白卡,這四項服務裡面,公共福利裡面會有到影響。”

新規定在10月中生效後,對於有領取聯邦醫療保健Medicaid;糧食券,也就是加州的CalFresh;住房補助券,以及其他現金援助者,移民當局可以拒絕其綠卡申請。

到底甚麼是公共負擔呢?過去本台的移民崎嶇之路專題多次有提到。

禧年移民維護社移民律師張佩玉說:”拿綠卡的其中一個條件,就是你要證明,你要證明你拿綠卡之後,不會完全依賴政府的津貼,這是公共負擔的意思。”

聯邦法律規定,有意成為永久居民的人士,必須證明自己不會成為美國政府的負擔,官方用詞為public charge,公共負擔。

當前公共負擔僅限於以現金形式運作的補助,但週一宣布的新政策,就將補助範圍擴大。

值得注意的是,這個新政策影響範圍很明確,就是正在或有意申請綠卡者,以及尋求要入境美國的人士。

至於其他移民,包括難民、尋求庇護者、已經持有綠卡而要申請歸化為公民的永久居民,還有美國公民,都不會受影響。

林語慧說:”目前已經持有綠卡,或者是未來想要轉換公民身分的人,不會受到影響,大家可以不用擔心,目前不用擔心,目前會受到影響的是以後在最近要申請入境到美國,也就是目前正在申請綠卡,或者是想要轉換身分的人,就會受到影響。”

當局指,每年有54萬人申請綠卡,當中約38萬人會受影響,將以新規定審核。

這項由特朗普依據總統職權所提出的新法例,文字內容超過800頁,不需要經國會通過,當局去年提出後,已經通過公眾諮詢期,8月14日也就是本週三,將在聯邦登記處刊登,並在60天之後生效,預計於10月15實施。

移民權益關注人士表示,這項法例不會溯及繼往,因此法律在10月中正式實施之前提出的申請人,基本上不會受到影響。

