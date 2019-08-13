特朗普政府擴大公共負擔定義 領福利者申請綠卡可能被拒（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府週一宣布，將對綠卡及簽證政策當中，有關公共負擔的規定做出改變，領取公共福利的人士，他們的綠卡申請有可能被拒。

有關特朗普政府有意打擊領取福利移民的消息一直持續不斷，但其實至今政策都尚未做出正式改變，週一特朗普政府宣布有關公共負擔（Public Charge）的定義擴大範圍。

華人權益促進會移民項目經理林語慧（Amy Lin）說：”主要影響的項目是有目前使用糧食券，或者是住房補助，還有任何現金收入，然後再加上白卡，這四項服務裡面，公共福利裡面會有到影響。”

新規定在10月中生效後，對於有領取聯邦醫療保健Medicaid；糧食券，也就是加州的CalFresh；住房補助券，以及其他現金援助者，移民當局可以拒絕其綠卡申請。

到底甚麼是公共負擔呢？過去本台的移民崎嶇之路專題多次有提到。

禧年移民維護社移民律師張佩玉說：”拿綠卡的其中一個條件，就是你要證明，你要證明你拿綠卡之後，不會完全依賴政府的津貼，這是公共負擔的意思。”

聯邦法律規定，有意成為永久居民的人士，必須證明自己不會成為美國政府的負擔，官方用詞為public charge，公共負擔。

當前公共負擔僅限於以現金形式運作的補助，但週一宣布的新政策，就將補助範圍擴大。

值得注意的是，這個新政策影響範圍很明確，就是正在或有意申請綠卡者，以及尋求要入境美國的人士。

至於其他移民，包括難民、尋求庇護者、已經持有綠卡而要申請歸化為公民的永久居民，還有美國公民，都不會受影響。

林語慧說：”目前已經持有綠卡，或者是未來想要轉換公民身分的人，不會受到影響，大家可以不用擔心，目前不用擔心，目前會受到影響的是以後在最近要申請入境到美國，也就是目前正在申請綠卡，或者是想要轉換身分的人，就會受到影響。”

當局指，每年有54萬人申請綠卡，當中約38萬人會受影響，將以新規定審核。

這項由特朗普依據總統職權所提出的新法例，文字內容超過800頁，不需要經國會通過，當局去年提出後，已經通過公眾諮詢期，8月14日也就是本週三，將在聯邦登記處刊登，並在60天之後生效，預計於10月15實施。

移民權益關注人士表示，這項法例不會溯及繼往，因此法律在10月中正式實施之前提出的申請人，基本上不會受到影響。

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