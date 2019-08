舊金山Santa Clara縣告特朗普政府修訂綠卡申請規定

【KTSF】

特朗普政府週一宣布10月中實施新規定,把有關公共負擔的定義擴大範圍,令人更難申請綠卡及簽證,舊金山和南灣Santa Clara縣週二率先提出訴訟反對,指新規定會令他們的居民健康和生活美滿程度變差,令公共衛生風險上升,從而令縣市在財政上受到傷害。

舊金山和Santa Clara縣都認為,新規定把有關公共負擔(Public Charge)的定義擴大至一些移民需要的公共援助,並藉此用作否決他們申請來美或在美國居留的理由,抵觸在1880年代美國移民法最初把公共負擔編訂入法例中的法定定義。

國土安全部在週一宣布,移民如果有領取聯邦醫療保健Medicaid、糧食券也就是加州的CalFresh、住房補助券,以及其他現金援助者,他們的綠卡申請可能會被拒絕。

多個移民權益組織都大力評擊有關的新規定,預計反對的訴訟還會陸續有來。

