舊金山Santa Clara縣告特朗普政府修訂綠卡申請規定

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特朗普政府週一宣布10月中實施新規定，把有關公共負擔的定義擴大範圍，令人更難申請綠卡及簽證，舊金山和南灣Santa Clara縣週二率先提出訴訟反對，指新規定會令他們的居民健康和生活美滿程度變差，令公共衛生風險上升，從而令縣市在財政上受到傷害。

舊金山和Santa Clara縣都認為，新規定把有關公共負擔（Public Charge）的定義擴大至一些移民需要的公共援助，並藉此用作否決他們申請來美或在美國居留的理由，抵觸在1880年代美國移民法最初把公共負擔編訂入法例中的法定定義。

國土安全部在週一宣布，移民如果有領取聯邦醫療保健Medicaid、糧食券也就是加州的CalFresh、住房補助券，以及其他現金援助者，他們的綠卡申請可能會被拒絕。

多個移民權益組織都大力評擊有關的新規定，預計反對的訴訟還會陸續有來。

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