舊金山市中心奪命車禍 死者是華裔長者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市中心田德隆區Westfield購物中心附近週六發生的奪命車禍,被撞死的女途人證實是一名華裔長者。

法醫證實死者是79歲舊金山居民Hui Jun Yang,救護人員到場後,證實她當場死亡。

警方週六晚8時50分接報指,在5街夾Market街,一名女途人被的士撞倒。

的士司機事後有留在現場接受調查,警方相信,事件不涉及酒精或藥物。

該區的市參事楊馳馬對事件表示傷心和憤怒,他促請交通局讓行人有更充裕的時間過馬路,當車輛轉彎時,要採取更多措施,保護過馬路的行人。

今次事件是舊金山今年第14宗涉及行人的交通事故,而在這一個路段,就是一個月內第三宗。

7月18日,一名50歲男子在Eddy街夾Mason街被一輛貨車撞死,司機涉嫌事後不顧而去,最終被捕。

7月21日,一名女子懷疑衝紅燈,在Taylor夾O’Farrell街撞死一名39歲、來自中谷地區的男子。

Taylor街由Market街至Sutter街一段,是市內最危險的路段之一,2011年至2016年,這個路段發生了109宗交通意外,其中69宗涉及行人或單車騎士。

