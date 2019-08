【KTSF】

東灣San Ramon市一個購物中心週二早上出現一個可疑裝置,當局需要立即疏散在場所有人,拆彈小組已到場處理。

警方是於早上8時接獲舉報,指稱在Crow Canyon Place 3110號的購物中心發現可疑裝置。

根據警方在社交媒體發放的資料,該可疑裝置是一個”有電線外露的壓力煲”。

Walnut Creek警方的拆彈小組已到場處理,並派出機械人檢視可疑裝置。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。