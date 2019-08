聖荷西擬立法要求槍主買責任保險 如通過將是全美首例（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對兩個星期前在南灣Gilroy大蒜節發生的槍擊慘案,聖荷西市長Sam Liccardo計劃立法,要求市內槍枝擁有者必須購買責任保險,如果法律獲得通過,將是全美首例。

Liccardo提出的”降低危害”條例,是以徵煙草稅以及汽車保險為藍本,將要求該市的槍枝擁有者,必須購買責任險,用於因槍枝暴力造成的公共開支,以減少納稅人的負擔。

例如保險金將涵蓋槍枝意外走火,以及被第三者取得使用,不論該槍枝是竊取、借用或非法獲得,但不包括槍主蓄意開槍行為。

7月28日,一名19歲少年在Gilroy大蒜節開槍打死3人,並打傷13人後開槍自殺,其中兩名分別是6歲和13歲的受害者來自聖荷西。

Liccardo表示,雖然他提出的這個法規,仍遠不能完全解決槍枝危害,但至少是能力所及,無須等待國會採取行動。

他提出的槍枝法案中還規定,槍主如果無法負擔保險金,當局就會向他們徵收一項每戶槍枝費,以補償以往納稅人支付的公共費用,包括警方緊急服務、醫療、復健、受害者支援服務,以及檢控等,Liccardo還強調,付款將高度隱私,以遵守州的槍枝登記法規。

另外,市府也在考慮讓居民投票決定是否徵收彈藥稅,用這筆稅金開設槍枝安全課,防止槍枝暴力計劃,以及為槍枝受害者提供協助服務等。

另一方面,市府也計劃與Santa Clara縣地檢處合作,創建一個名為”consent-to-search”同意搜索計劃,允許執法人員協助家長搜索其子女或物業是否有槍枝,而且將設立現金獎勵計劃,鼓勵居民舉報非法擁槍者。

該項條例將先送交規則及開放政府委員會審議,隨後才會交給市議會審議表決。

