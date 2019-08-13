聖荷西擬立法要求槍主買責任保險 如通過將是全美首例（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對兩個星期前在南灣Gilroy大蒜節發生的槍擊慘案，聖荷西市長Sam Liccardo計劃立法，要求市內槍枝擁有者必須購買責任保險，如果法律獲得通過，將是全美首例。

Liccardo提出的”降低危害”條例，是以徵煙草稅以及汽車保險為藍本，將要求該市的槍枝擁有者，必須購買責任險，用於因槍枝暴力造成的公共開支，以減少納稅人的負擔。

例如保險金將涵蓋槍枝意外走火，以及被第三者取得使用，不論該槍枝是竊取、借用或非法獲得，但不包括槍主蓄意開槍行為。

7月28日，一名19歲少年在Gilroy大蒜節開槍打死3人，並打傷13人後開槍自殺，其中兩名分別是6歲和13歲的受害者來自聖荷西。

Liccardo表示，雖然他提出的這個法規，仍遠不能完全解決槍枝危害，但至少是能力所及，無須等待國會採取行動。

他提出的槍枝法案中還規定，槍主如果無法負擔保險金，當局就會向他們徵收一項每戶槍枝費，以補償以往納稅人支付的公共費用，包括警方緊急服務、醫療、復健、受害者支援服務，以及檢控等，Liccardo還強調，付款將高度隱私，以遵守州的槍枝登記法規。

另外，市府也在考慮讓居民投票決定是否徵收彈藥稅，用這筆稅金開設槍枝安全課，防止槍枝暴力計劃，以及為槍枝受害者提供協助服務等。

另一方面，市府也計劃與Santa Clara縣地檢處合作，創建一個名為”consent-to-search”同意搜索計劃，允許執法人員協助家長搜索其子女或物業是否有槍枝，而且將設立現金獎勵計劃，鼓勵居民舉報非法擁槍者。

該項條例將先送交規則及開放政府委員會審議，隨後才會交給市議會審議表決。

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