南加公路巡警截停貨車後被擊斃 槍手與警駁火亡

【KTSF】

南加州Riverside市週一晚發生公路致命槍擊案,造成兩死兩傷,死者分別是一名加州公路巡警(CHP)及槍手,另外兩名巡警受傷。

事發在週一下午5點35分,一名巡警員在215號公路截停一輛白色GMC Pickup貨車,該名警員後來決定要扣留該輛貨車。

正當警員在填寫案件信息時,該名貨車司機從貨車中拿出步槍,向警員開槍,該名警員中槍受傷,當時他開火還擊並呼叫救援,隨後3名巡警和最少3名地方警察到場支援,並和槍手展開槍戰。

根據洛杉磯時報報道,過程中有子彈打中途徑的一輛汽車擋風玻璃,車中的女司機正載著兩名6歲的小孩回家,剛好後面車的司機是一名海軍陸戰隊退役軍人,拯救3人安全逃離現場。

警方馬上封鎖公路現場,警員與槍手駁火後,後者被子彈擊中身亡,中槍的33歲巡警Andrew Moye傷重身亡。

另外兩名中槍巡警,其中一人受輕傷,一人重傷,警方目前仍未公佈槍手身份以及涉案的步槍型號。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。