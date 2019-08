奧克蘭Hoover小學開學日 學生獲贈書包文具（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週一是東灣奧克蘭聯合校區秋季開學的第一天,Hoover小學的300名學生收到了新書包和學習用品。

東灣奧克蘭市長Libby Schaaf與奧克蘭校區總監Kyla Johnson_Trammell,週一早上一起到Hoover小學參訪,與老師和學生們一起迎接新學期的開始。

市長Schaaf說:”我來這裡是傳達校監的訊息,給學生和老師,我們很重視他們,對他們有更高期望,並實現他們的夢想,教育是非常重要的。”

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說:”開學第一天都是很興奮的,小朋友們和他們的朋友,一起回來並準備開始學習。”

市長Schaaf還說,她早上也有送自己的小孩去公立學校上學,之後跟校監Trammell一起走訪5間學校。

與此同時,非牟利機構SupplyBank.org、Lend a Hand Foundation,連同凱撒醫院,週一還向Hoover小學的300名學生捐贈新書包、鉛筆、橡皮擦等學習用品。

Sasaki說:”我們了解為完成工作,學生的工作,學習工作,他們需要學習用品,因此我們非常謝謝SupplyBank、Lend a Hand基金會、凱撒醫院為孩子們做的,因為他們將是未來領導者,我們需要他們做好準備。”

而週一捐贈學習用品的活動,也是SupplyBank.org與全州300多個校區參與捐贈活動的開始,估計將有10萬無家可歸和低收入學生免費獲得總值約100萬元的學習用品。

