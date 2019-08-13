奧克蘭Hoover小學開學日 學生獲贈書包文具（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週一是東灣奧克蘭聯合校區秋季開學的第一天，Hoover小學的300名學生收到了新書包和學習用品。

東灣奧克蘭市長Libby Schaaf與奧克蘭校區總監Kyla Johnson_Trammell，週一早上一起到Hoover小學參訪，與老師和學生們一起迎接新學期的開始。

市長Schaaf說：”我來這裡是傳達校監的訊息，給學生和老師，我們很重視他們，對他們有更高期望，並實現他們的夢想，教育是非常重要的。”

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說：”開學第一天都是很興奮的，小朋友們和他們的朋友，一起回來並準備開始學習。”

市長Schaaf還說，她早上也有送自己的小孩去公立學校上學，之後跟校監Trammell一起走訪5間學校。

與此同時，非牟利機構SupplyBank.org、Lend a Hand Foundation，連同凱撒醫院，週一還向Hoover小學的300名學生捐贈新書包、鉛筆、橡皮擦等學習用品。

Sasaki說：”我們了解為完成工作，學生的工作，學習工作，他們需要學習用品，因此我們非常謝謝SupplyBank、Lend a Hand基金會、凱撒醫院為孩子們做的，因為他們將是未來領導者，我們需要他們做好準備。”

而週一捐贈學習用品的活動，也是SupplyBank.org與全州300多個校區參與捐贈活動的開始，估計將有10萬無家可歸和低收入學生免費獲得總值約100萬元的學習用品。

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