根據一項調查顯示,越來越多父母讓小孩使用信用卡。

根據Creditcard.com的報告,家有18歲以下的孩子,有8%的父母表示,家中其中一個小孩會有信用卡。

21%的家長說,至少有一次孩子使用父母信用卡,不需要經過他們的許可。

越有錢的父母,孩子有信用卡的越多,13%年薪超過8萬以上的父母給孩子信用卡。

此外,地域不同,小孩有信用卡的比例也不同,13%住在東北部,8%住在南方,5%住在中西部。

未成年不能申請信用卡,他們都是用父母的附卡。

專家表示,小孩有信用卡,可能會沒有經過父母同意亂買東西,影響父母的信用評分,但好處是可以提早建立信用,學習理財。

