加州Kaiser醫院工會表決通過10月初罷工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州的Kaiser醫院工會宣布,員工決定將於10月初罷工。

加州Kaiser工會會員3分之2會員,在7月29日至8月11日投票,近38,000投票人當中,98%的人贊成罷工,是自1997年以來,最大型的罷工。

工會表示,罷工是表達對Kaiser勞資合約的不滿,促請院方重新讓工人參與醫院的管理工作,確保有足夠人手應對工作及為員工提供足夠的薪金與福利等。

此外,工會認為作為醫院,理應以病人的護理為主,但可惜的是,院方近年只顧為管理層賺取巨額盈利。

Kaiser發聲明指,勞資雙方合約10月份才到期,但工會仍然選擇以罷工作為威脅手段,分化員工及管理層,院方認為,由工會製作的選票,問題有誤導的成分。

Kaiser指出,院方已經向工會提出新的合約,包括每年加薪3%,直到2022年,這個升幅比高於市場上的價格,新合約沒有減薪,亦沒有改變員工的任何福利。

今次的罷工暫時只在加州推行,其他州分例如科羅拉多、華盛頓及俄勒岡州等的投票仍在進行中,直到9月中旬。

