香港警方指追打示威者是由於他們拒捕（視頻）

【i-CABLE】

前日香港銅鑼灣有警員喬裝成示威者作出拘捕,警方指有情報這班人早前參與衝擊警方設施,所以及早出手制止,當時追打示威者,是因為他們拒捕。警方又承認有警員將竹枝放入被捕人士背囊,但否認插贓。

星期日有警員在銅鑼灣軒尼詩道,穿示威者裝扮,以棍打示威者,警方在記者會再解釋,警員是拘捕”極端核心暴力”人士。

多次問到示威者當時有甚麼違法行為,警方沒有答,只是指這班人有前科。

至於其中一名示威者被捕時,警方將竹枝放進他的背包中,警方指並非插贓嫁禍,而是示威者曾試圖使用竹枝,拘捕時放在他旁邊,離開時放進背包帶返警署。

至於星期日尖沙咀少女在衝突中右眼爆裂,警方指未能確定是否由布袋彈擊中所致,會主動調查。

警方在記者會上又指,暴力示威活動令警民關係緊張,影響日常警務工作,星期一晚有警員到太和邨處理自殺案時,居民質疑警員進入屋苑,一度阻止升降機上落。

在上水和西區,有警車被擲水彈,警員被鐳射槍照射,警方呼籲市民有守法意識,體諒警方工作。

