香港行政會議週二提早復會,香港行政長官林鄭月娥形容,香港已經進入一個比較緊急的情況,經濟五勞七傷。她語帶哽咽,期望大家先靜一靜,思考是否忍心,將香港推向粉身碎骨的深淵。

林鄭月娥說,願意探望在尖沙咀右眼受傷的少女,呼籲她報案。

回應警方在葵芳站內施放催淚彈,林鄭月娥形容,是在艱難的執法過程中電光火石間的決定,至於警員喬裝示威者拉人,林鄭月娥亦認為不能說警方做錯。

