香港機場示威者包圍內地人 警噴胡椒霧（視頻）

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香港再有大批市民到機場聚集，有內地人被示威者包圍，指他是內地公安，擾攘數小時不讓他離開，警察到場處理，被示威者攔阻，防暴警察施放胡椒噴霧，有警員舉槍，有數人被帶上警車。

週二晚上7時多，示威者期間發現有內地人混入，上前圍著他理論，他們找了該名內地人的身份證，搜尋後指他是公安，他又讓示威者檢查手機的照片，擾攘了數小時，他仍然被困機場，一度被綁上雙手。

救護員到場，但示威者不讓他離開，晚上10時多警方出現，讓條路給他離開，示威者一度拒絕，警方強調不是清場，最後他在警方協助下，上了擔架床送上救護車。

示威者跟著他衝出機場，不准救護車離開，大批防暴警察到場，有示威者架設路障，警方並施放胡椒噴霧，速龍小隊亦有到場驅散，有警員舉槍，亦有警員跌倒受傷，要由同袍摻扶。

警方制服了示威者，將數名示威者帶上警車，之後有示威者返回機場，在門口堆了手推車，不讓警察進入。

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