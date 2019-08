香港機場示威者包圍內地人 警噴胡椒霧（視頻）

【KTSF】

香港再有大批市民到機場聚集,有內地人被示威者包圍,指他是內地公安,擾攘數小時不讓他離開,警察到場處理,被示威者攔阻,防暴警察施放胡椒噴霧,有警員舉槍,有數人被帶上警車。

週二晚上7時多,示威者期間發現有內地人混入,上前圍著他理論,他們找了該名內地人的身份證,搜尋後指他是公安,他又讓示威者檢查手機的照片,擾攘了數小時,他仍然被困機場,一度被綁上雙手。

救護員到場,但示威者不讓他離開,晚上10時多警方出現,讓條路給他離開,示威者一度拒絕,警方強調不是清場,最後他在警方協助下,上了擔架床送上救護車。

示威者跟著他衝出機場,不准救護車離開,大批防暴警察到場,有示威者架設路障,警方並施放胡椒噴霧,速龍小隊亦有到場驅散,有警員舉槍,亦有警員跌倒受傷,要由同袍摻扶。

警方制服了示威者,將數名示威者帶上警車,之後有示威者返回機場,在門口堆了手推車,不讓警察進入。

