香港國際機場週二再有集會,航班登記服務暫停,再有大批市民到機場聚集,在一號及二號客運大樓攔阻禁區入口,阻止旅客登機,航班登記服務暫停。

下午2時半,一批原本在抵港大堂的市民拿著標語、轉到離境大堂,坐在登記櫃位前的各個入口,旅客仍然可經通道進入,辦理登機手續。

之後有人用行李手推車擋住自助保安閘口,大批旅客排隊等候進入離境禁區,有人乾脆抬起行李,越過人海,示威者用身體擋住,不讓旅客通過。

二號客運大樓亦有大批示威者聚集,阻止旅客進入禁區離境,有旅客跟示威者口角、推撞。

