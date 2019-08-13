被控兒童色情富商疑自殺身亡 案件傳出陰謀論（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

富商Jeffrey Epstein被控兒童色情走私罪，週末在紐約市懲教中心等候審訊期間疑似自殺身亡，這宗案件傳出陰謀論，聯邦司法部長就直指，聯邦監獄存在保安漏洞，一定要徹查。

有媒體見到聯邦執法人員，包括FBI和海關邊境保護局人員，前往Epstein位於加勒比海的私人住所，蒐集他圈子內朋友的資料。

消息透露，本案的調查專責小組，聯同紐約南區的地檢官辦公室人員，正循Epstein圈子內的朋友搜尋證據。

當局表示，Epstein雖然已去世，但當局繼續調查他涉及的兒童色情走私案件，以便為受害人討回公道。

聯邦司法部長巴爾週一表示，本案的同謀者也不能脫身，巴爾也指責聯邦監獄，並沒有好好監控Epstein。

66歲的Epstein是在週六清晨被發現在監獄中不省人事，後來送院後不治，他上個月曾經被發現在監房裡面昏迷，頸上有被勒過的痕跡，曾經需要接受防自殺監管，但暫時仍未清楚當局為何解除對他的自殺監控。

消息又說，監倉裡面雖然有攝錄機，但個別囚室就沒有安裝，因此並沒有拍攝到Epstein自殺身亡的影像。

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