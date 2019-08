被控兒童色情富商疑自殺身亡 案件傳出陰謀論（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

富商Jeffrey Epstein被控兒童色情走私罪,週末在紐約市懲教中心等候審訊期間疑似自殺身亡,這宗案件傳出陰謀論,聯邦司法部長就直指,聯邦監獄存在保安漏洞,一定要徹查。

有媒體見到聯邦執法人員,包括FBI和海關邊境保護局人員,前往Epstein位於加勒比海的私人住所,蒐集他圈子內朋友的資料。

消息透露,本案的調查專責小組,聯同紐約南區的地檢官辦公室人員,正循Epstein圈子內的朋友搜尋證據。

當局表示,Epstein雖然已去世,但當局繼續調查他涉及的兒童色情走私案件,以便為受害人討回公道。

聯邦司法部長巴爾週一表示,本案的同謀者也不能脫身,巴爾也指責聯邦監獄,並沒有好好監控Epstein。

66歲的Epstein是在週六清晨被發現在監獄中不省人事,後來送院後不治,他上個月曾經被發現在監房裡面昏迷,頸上有被勒過的痕跡,曾經需要接受防自殺監管,但暫時仍未清楚當局為何解除對他的自殺監控。

消息又說,監倉裡面雖然有攝錄機,但個別囚室就沒有安裝,因此並沒有拍攝到Epstein自殺身亡的影像。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。