【KTSF】

本台上星期報道過,位於舊金山華埠Jackson街的新同樂飯店,因為招牌上印有”支那”料理兩字,有市民認為有侮辱中國之嫌,飯店老闆在兩日內將招牌修正。

本台上星期三報道後,新同樂飯店在上星期四已經將”支那料理”改成”中華料理”。

飯店老闆表示,過去一星期收到很多顧客,發表關於”支那”兩個字的意見,指有貶低中國之嫌。

他指出,20多年前接手經營餐館時,這塊招牌已經存在,相信招牌有近百年歷史,而他一直都沒有留意到,更沒有任何貶低的意思。

現在字樣已經修正好,希望顧客理解。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。