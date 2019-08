【KTSF 陳嘉琪報導】

關閉了近11個月後,舊金山Salesforce跨灣運輸中心,終於在週一恢復所有巴士服務,而週一是恢復服務後首個工作天,運輸中心的運作一切正常,舊金山Muni巴士及東灣AC Transit巴士,恢復正常的列車服務。

造價22億元的運輸中心去年8月開幕,數星期後,工人發現支撐巴士站Bus Deck樓層的兩條大鋼樑出現裂痕,需關閉中心進行調查。

一間獨立的公司調查後認為,是損耗或者工程所造成的壓力,令鋼樑出現裂痕。

經維修後,當局宣布運輸中心能安全使用,並於7月1日重新對外開放。

