美國再次評論香港局勢 反駁”幕後黑手”指控

【i-CABLE】

美國再次評論香港局勢,反駁被指是”幕後黑手”的指控荒謬,連串示威是反映港人擔憂高度自治受蠶蝕,呼籲各方克制,尊重不同政見,並譴責一切暴力行為,國會領袖則表明不接受任何暴力鎮壓。

正在訪問英國的美國國家安全顧問博爾頓與英國首相約翰遜討論香港問題,首相府呼籲各方冷靜,博爾頓則否認中方指控,有美國外交官是本港示威的”幕後黑手”,形容說法荒謬,又指中方應信守有關香港的承諾。

美國國務院譴責暴力行為,稱示威活動反映港人擔憂自治權受蠶蝕,呼籲北京恪守承諾,讓香港實行高度治。

參議院共和黨領袖麥康奈爾發聲明指,當北京試圖侵蝕港人的自治和自由時,港人勇敢地站出來面對,指全球正在觀察,不接受任何暴力鎮壓手段。加拿大政府亦敦促北京妥善處理香港示威情況,港府亦應聆聽訴求,避免形勢升級。

《環球時報》社評指,香港激進示威者周一充斥機場客運大樓,香港航運史寫下一個巨大污點,又稱極端暴徒的惡毒表現不合邏輯,把香港法治踩在腳下,毀掉香港的核心價值。

