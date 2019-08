舊金山Westfield購物中心附近女路人被計程車撞死

【KTSF】

舊金山Westfield購物中心及Powell街捷運站附近,Market街與第五街交叉口,週六晚再度發生致命車禍,一名女性行人過馬路時,被計程車撞上當場死亡,這已經是同一個路段一個月內,第二宗致命交通意外。

警方表示,週六晚8點50分接報,一名女子被車撞上,躺在馬路上,之後被宣告當場死亡。

警方表示,懷疑涉案的計程車司機,案發後留在現場協助調查,相信案件不涉及藥物或酒精。

代表該區的市議員楊馳馬對事件表示傷心及憤怒,楊馳馬指該路段車太多,而且開得太快,而有行人過馬路時,汽車不應該轉彎。

7月18號,另一名行人在同一個路口被一輛貨車撞死,肇事司機事後涉嫌逃逸,最終被捕。

關注舊金山行人安全問題的組織Walk SF表示,這已是市內今年以來,第15宗涉及行人及單車騎士的致命車禍,比去年同期的數字高出一倍,促請市府採取行動,預防這類悲劇發生。

當局暫未公布死者身分及案件詳情。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。