特朗普政府週一公布新規定,使用俗稱白卡的的聯邦醫療補助、糧食券、房屋補助券,或其他形式的政府援助,將可能影響受惠人士的綠卡申請。

美國公民及移民服務局(USCIS)週一公布審批綠卡新規定,當局指移民官會考慮綠卡申請人是否有接受政府援助,其他考慮因素還包括申請人的教育程度、家庭收入和健康狀況,來決定是否批出永久居留權。

新規定將於10月中旬實施,當局指每年有54萬人申請綠卡,當中約38萬人屬於需要按新規定進行審查的類別,當局指新規定不影響入籍申請。

