因應維修需要,舊金山輕軌在地底行駛的服務,即日起在每晚9點半後改以巴士提供服務。

舊金山Muni輕軌Embarcadero至West Portal站之間,每日服務時間將提前至晚上9點半結束,改由巴士提供服務,為期兩個星期,以便為Muni提供更多時間,對輕軌軌道及設備進行維護。

而除了L-Taraval線之外,所有其他Muni輕軌線將繼續地面的路線。

另外AC Transit將從週一起重新停靠跨灣運輸中心。

