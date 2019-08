【KTSF】

中半島San Bruno警方拘捕一名46歲Lyft網的男司機,他涉嫌在上週六強姦一名25歲女乘客。

根據警方消息,受害女子上週五晚在San Mateo市一間酒吧喝醉酒後,使用Lyft網的服務,但在乘車過程中,在車後座睡著。

網的司機Tonye Kolokolo涉嫌將受害人載到自己位於Tracy的住所,並強姦她,受害人事後報案,警方在San Bruno拘捕疑犯。

網的公司Lyft發聲明指事件可怕,並已經在平台上永久移除涉事司機,公司正配合警方的調查。

