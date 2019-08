香港警方未能確認是否警員槍傷女子右眼（視頻）

【i-CABLE】

週日晚在尖沙咀警署外衝突中,一名女子右眼球爆裂,有機會永久失明,警方承認曾經在現場開布袋彈槍,但未能確定女子受傷與警方有關。

當時見到一名女子倒臥巴士站,眼及鼻不停流血,救護員幫她包紮。

現場消息指該女子是示威者,當時在巴士站,之後就受傷,救護員在晚上大約7時26分將她送上救護車,恆生大學編委會一名學生一直在場,在約7時29分拍攝到這張相片,懷疑眼罩上的是布袋彈。

有線電線新聞台攝影師大約7時半再到巴士站,從另一角度看見不到有布袋彈,但不肯定中間有沒有人移動過。

警方承認當晚在尖沙咀警署,有警員曾經發射布袋彈,但不清楚何時發放,至於女人受傷是否有關就不肯定。

警方指會嘗試與受傷女士接觸,女子仍在伊利沙伯醫院留醫,據了解她右眼球爆裂,面骨碎裂,做了手術,很大機會終生失去視力。

