香港警方未能確認是否警員槍傷女子右眼（視頻）

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週日晚在尖沙咀警署外衝突中，一名女子右眼球爆裂，有機會永久失明，警方承認曾經在現場開布袋彈槍，但未能確定女子受傷與警方有關。

當時見到一名女子倒臥巴士站，眼及鼻不停流血，救護員幫她包紮。

現場消息指該女子是示威者，當時在巴士站，之後就受傷，救護員在晚上大約7時26分將她送上救護車，恆生大學編委會一名學生一直在場，在約7時29分拍攝到這張相片，懷疑眼罩上的是布袋彈。

有線電線新聞台攝影師大約7時半再到巴士站，從另一角度看見不到有布袋彈，但不肯定中間有沒有人移動過。

警方承認當晚在尖沙咀警署，有警員曾經發射布袋彈，但不清楚何時發放，至於女人受傷是否有關就不肯定。

警方指會嘗試與受傷女士接觸，女子仍在伊利沙伯醫院留醫，據了解她右眼球爆裂，面骨碎裂，做了手術，很大機會終生失去視力。

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