【i-CABLE】

香港警方首次承認有使用過期催淚彈,未能公布數字。

警方又交代6月12日示威中施放約240枚催淚彈,約19發橡膠子彈和3發布袋彈,海綿彈就用了約30發。

有記者問為何跟之前,警方公布的數字有分別,警方解釋點算時將布袋彈和海綿彈搞亂了。

警方亦指出,週日晚在港鐵太古站內發射胡椒球彈,是經過測試,可以在短距離使用。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。