香港警方首次承認派警員在銅鑼灣喬裝成不同人物,目的是拘捕核心暴力示威者,又指警員不會挑起事端,做法符合指引。

週日晚8時45分,我們亦銅鑼灣見到一名戴口罩的男子,當時被示威者質疑是警員,一個多小時後再發生黑衣人拘捕示威者,警方承認作出拘捕的就是警員,又承認警員會扮不同身份。

警方週日在銅鑼灣拘捕15名示威者,警方指部份人身上找到鋼珠、丫叉、鐳射槍等,究竟有多少警員喬裝?何時開始這樣做?警方都以行動細節為由沒有回應。

有大律師指公開的非法集結,警方無需秘密滲透。

