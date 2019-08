防暴警港鐵葵芳站內放催淚彈 警方一度否認（視頻）

【i-CABLE】

香港有示威者週日晚轉到葵芳,防暴警員驅散,在港鐵站內發射催淚彈和橡膠子彈,警方週日晚一直對有線新聞台否認在站內施放過催淚彈。

惹起爭議的一幕發生在週日晚約9時,葵涌警署外的防暴警員沿葵富路驅散示威者,施放催淚彈。轉入葵仁路繼續發放,一路推進到新都會廣場對面的港鐵站出口。

9時06分,防暴警察向站內發射了一槍,冒出一陣白煙。示威者向警察這邊射水,相隔不足半分鐘,警察再向站內開槍,現場煙霧瀰漫,示威者退上月台,防暴警察持盾牌守在出入口,當時月台上有市民搭車。

警方週日晚一直向有線新聞台指,只在站內發放過橡膠子彈,沒有施放過催淚彈,煙霧是示威者用滅火筒造成,但有人在站內拾到這種長形彈殼,有傳媒近鏡影到,是寫明不可室內發射的催淚彈殼。

有線新聞台再向警方查詢,對方承認橡膠子彈與催淚彈都用過,又指週日晚回覆有線新聞台時未放催淚彈。

翻查紀錄,有線新聞台是在9時半左右查詢,即是警員站內發射之後約20分鐘。

在港鐵葵芳站大堂,早上見到地下有一層白色粉末,站內的港鐵職員都戴上口罩,職員又在大堂放置風機抽風。有市民早上在站外派發口罩,指站內有殘餘催淚彈毒素,叫乘客戴口罩保護自己,或者轉去其他車站乘車。

