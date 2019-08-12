防暴警港鐵葵芳站內放催淚彈 警方一度否認（視頻）

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香港有示威者週日晚轉到葵芳，防暴警員驅散，在港鐵站內發射催淚彈和橡膠子彈，警方週日晚一直對有線新聞台否認在站內施放過催淚彈。

惹起爭議的一幕發生在週日晚約9時，葵涌警署外的防暴警員沿葵富路驅散示威者，施放催淚彈。轉入葵仁路繼續發放，一路推進到新都會廣場對面的港鐵站出口。

9時06分，防暴警察向站內發射了一槍，冒出一陣白煙。示威者向警察這邊射水，相隔不足半分鐘，警察再向站內開槍，現場煙霧瀰漫，示威者退上月台，防暴警察持盾牌守在出入口，當時月台上有市民搭車。

警方週日晚一直向有線新聞台指，只在站內發放過橡膠子彈，沒有施放過催淚彈，煙霧是示威者用滅火筒造成，但有人在站內拾到這種長形彈殼，有傳媒近鏡影到，是寫明不可室內發射的催淚彈殼。

有線新聞台再向警方查詢，對方承認橡膠子彈與催淚彈都用過，又指週日晚回覆有線新聞台時未放催淚彈。

翻查紀錄，有線新聞台是在9時半左右查詢，即是警員站內發射之後約20分鐘。

在港鐵葵芳站大堂，早上見到地下有一層白色粉末，站內的港鐵職員都戴上口罩，職員又在大堂放置風機抽風。有市民早上在站外派發口罩，指站內有殘餘催淚彈毒素，叫乘客戴口罩保護自己，或者轉去其他車站乘車。

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