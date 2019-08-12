香港市民機場集會抗議警方濫武 離港航班取消（視頻）

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香港超過5,000人在機場抵港及離境大堂集會，抗議警方濫用武力，機管局暫停航班登記服務，所有離港航班取消，有旅客指在禁區見到配備防暴裝備的警察戒備。

過千人中午穿黑衣，在機場抵港大堂聚集，有人用紗布蒙眼，抗議警方星期日濫用武力，令示威者眼部懷疑中槍受傷，又向旅客派反修例單張，及近月示威的新聞。

下午1時過後，陸續有大批市民坐巴士到機場，沿途交通非常擠塞，有人乾脆下車步行去離境大堂，到下午3時許示威者突破大堂管制區域，到登機手續櫃位前。

過了不久，機管局暫停航班登記服務，不少旅客仍在櫃位等候，除了完成了離港登機程序，及來香港的抵港航班外，其餘所有離港航班取消。

有抵港旅客表示，在禁區見到有多名警員戒備。差不多時間，閘口外示威的人亦收到消息，部份人決定離開，機場快綫服務維持正常，但人太多，有市民決定徒步走出東涌，有旅遊巴義載市民出市區。

機管局表示，視乎機場運作恢復情況，星期二早上6時起，會重新編配航班，航班升降將會受影響，呼籲旅客出發前留意航空公司最新消息，確認航班後才出發往機場。

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