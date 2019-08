香港市民機場集會抗議警方濫武 離港航班取消（視頻）

【i-CABLE】

香港超過5,000人在機場抵港及離境大堂集會,抗議警方濫用武力,機管局暫停航班登記服務,所有離港航班取消,有旅客指在禁區見到配備防暴裝備的警察戒備。

過千人中午穿黑衣,在機場抵港大堂聚集,有人用紗布蒙眼,抗議警方星期日濫用武力,令示威者眼部懷疑中槍受傷,又向旅客派反修例單張,及近月示威的新聞。

下午1時過後,陸續有大批市民坐巴士到機場,沿途交通非常擠塞,有人乾脆下車步行去離境大堂,到下午3時許示威者突破大堂管制區域,到登機手續櫃位前。

過了不久,機管局暫停航班登記服務,不少旅客仍在櫃位等候,除了完成了離港登機程序,及來香港的抵港航班外,其餘所有離港航班取消。

有抵港旅客表示,在禁區見到有多名警員戒備。差不多時間,閘口外示威的人亦收到消息,部份人決定離開,機場快綫服務維持正常,但人太多,有市民決定徒步走出東涌,有旅遊巴義載市民出市區。

機管局表示,視乎機場運作恢復情況,星期二早上6時起,會重新編配航班,航班升降將會受影響,呼籲旅客出發前留意航空公司最新消息,確認航班後才出發往機場。

