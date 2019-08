【KTSF】

賓夕法尼亞州一間經營托兒所的民居週日凌晨起火,導致5名幼童死亡,其中3名死者的父親是一名義工消防員,事發時他正處理另一個火警舉報,該次舉報原來是警鐘誤鳴。

義工消防員Luther Jones的兩名女兒和一名兒子在火警中不治,當局仍未正式公布死者身分,只透露他們年齡介乎8個月大至7歲,屋主則送院救治。

幼童的父母因為晚上要工作,因此被帶到托兒所過夜。

遇害幼童的母親,在這場火警中還失去另一個孩子,她知道孩子在火警中受苦,她每分鐘都感到傷痛。

當局是於週日凌晨1時15分接獲火警舉報,消防員到場時,一樓每個窗戶都有烈焰竄出,當局估計是一樓客廳首先起火。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。