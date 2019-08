限制加州租金幅度法案 反對民眾集會抗議（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員邱信福(David Chiu)提出的租控管制法案AB 1482,旨在限制全州房屋租金上漲幅度,每年不超過10%,有民眾週五集會抗議,認為法案對屋主和租客都不利。

一批反對AB 1482租控管制法案的民眾,週五在舊金山市中心集會,並遊行到邱信福辦公室所在的大樓。

法案規定未來3年屋主加租,每年不能超過7%,再加上通貨膨脹率,因此總漲幅合共不超過一成,而最近十年新建的房屋,租金則不受該法律限制,另外法案還限制屋主未來3年不得無故逼遷租客。

反對人士認為,邱信福這項租控法案危害業主和租客。

舊金山市長參選人李愛晨(Ellen Lee Zhou)說:”因為條例會令我們更加艱難才有地方出租或者有地方住,所以租客會更加難找到租屋。”

柏克萊加州大學的研究顯示,加州約有950萬租客,支付的租金至少是收入的三成,州長紐森已表示支持該法案,甚至希望能有比AB 1482更嚴苛的租控法案。

邱信福也發表聲明稱,該法案是基於1870年代制定的州法律,規定在緊急或災難,例如火災或地震後的租金漲幅,不能超過消費通膨的10%上限,AB 1482旨在保護租客不會面臨租金暴漲25%,甚至一倍。

邱信福也不認為這是租控法案,因為仍然允許屋主獲得公平的租金收益不超過一成,而加州最近十年每年的租金漲幅,平均只有百分之3到4,另外防止逼遷條例的保護對象,也只限於住滿一年或以上的租客。

法案一旦獲得州長簽署,將從明年元旦日起的3年內實施。

