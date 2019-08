【KTSF】

繼意大利時裝品牌Versace後,美國品牌Coach亦有產品被指不尊重中國主權,品牌道歉,並將產品下架。

Coach一件T恤,背後印有多個地方名,台北之後,列出的國家是台灣,又獨立列出香港,而Coach的官網亦將台灣、澳門、香港與中國並列,不少內地網民在微博表達不滿和抗議。

Coach中國區代言人劉雯發聲明就選擇品牌不嚴謹,傷害國民致歉,又指已終止與對方的合作。

Coach在微博道歉,並將T恤下架,強調一貫尊重,並維護中國主權及領土完整,而官網亦已將香港和澳門列為特別行政區,並在台灣後面加上中國。

