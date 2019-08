銅鑼灣黑衣人助拘示威者拒證是警察（視頻）

【i-CABLE】

香港警方週日晚在銅鑼灣軒尼詩道拘捕多名示威者,採取拘捕行動的人,部分穿著和示威者相似的衣服,但他們不肯證實自己是否警察,叫記者用專業知識判斷。

晚上約10時,有戴著防毒面具、打扮跟示威者相似的黑衣人,拿著棍在希慎對出打示威者,類似裝束的人拿著棍,打被按在地上男子的頭,此時防暴警察趕到,持棍的人協助警員將一名男子制服。兩名著示威者裝束的人將他按在地上、綁上索帶,有防暴警察圍著他們,警員叫記者拍攝另一邊。

馬路上有多人被警員和黑衣人制服,有黑衣人手持懷疑伸縮警棍,再將示威者集合在地上,期間他們有人質問記者,之後又與警員站在一起。

記者上前追問他們的身份,有警員擋開,他沒有回應就走開,防暴警察上前將記者分隔。退至電車站時,記者上前追問期間,防暴警察一度舉起胡椒噴霧,離遠見到這批示威者裝扮的人與警察傾談。

當時路邊有多名示威者被制服,這批”黑衣人”在人群中經過,之後登上一輛小巴。有線新聞翻查這輛小巴的車牌,發現是由政府登記。

有目擊者表示,當時有人坐在軒尼詩道,一批穿黑衣的人突然出現,被捕人士之後被帶上旅遊巴。

