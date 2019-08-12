銅鑼灣黑衣人助拘示威者拒證是警察（視頻）

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香港警方週日晚在銅鑼灣軒尼詩道拘捕多名示威者，採取拘捕行動的人，部分穿著和示威者相似的衣服，但他們不肯證實自己是否警察，叫記者用專業知識判斷。

晚上約10時，有戴著防毒面具、打扮跟示威者相似的黑衣人，拿著棍在希慎對出打示威者，類似裝束的人拿著棍，打被按在地上男子的頭，此時防暴警察趕到，持棍的人協助警員將一名男子制服。兩名著示威者裝束的人將他按在地上、綁上索帶，有防暴警察圍著他們，警員叫記者拍攝另一邊。

馬路上有多人被警員和黑衣人制服，有黑衣人手持懷疑伸縮警棍，再將示威者集合在地上，期間他們有人質問記者，之後又與警員站在一起。

記者上前追問他們的身份，有警員擋開，他沒有回應就走開，防暴警察上前將記者分隔。退至電車站時，記者上前追問期間，防暴警察一度舉起胡椒噴霧，離遠見到這批示威者裝扮的人與警察傾談。

當時路邊有多名示威者被制服，這批”黑衣人”在人群中經過，之後登上一輛小巴。有線新聞翻查這輛小巴的車牌，發現是由政府登記。

有目擊者表示，當時有人坐在軒尼詩道，一批穿黑衣的人突然出現，被捕人士之後被帶上旅遊巴。

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