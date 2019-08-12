灣區汽車爆竊案增加跟47號提案通過是否有關（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員朱感生表示，汽車爆竊案增加跟47號法例有沒有直接關連並沒有明確統計，帶您回顧了解2014年加州選民通過的47號法例。

朱感生說：”你們曉不曉得，加州現在有多少人關到監牢，16萬人，最高時有24萬人，你們曉不曉得關一個犯人，一年要花一個納稅人多少錢，8萬塊。”

加州47號法例將部分非暴力罪行降為輕罪處罰，主要目的是緩解加州人滿為患的監獄壓力，將省下的經費用做犯人再教育。

舉例來說，盜竊財物價值沒有超過950美元，由原來的重罪改為輕罪。

朱感生說：”減少他們關的時間。增加教育他們的時間，跟這些汽車爆竊的人是不是都是監牢裡面放出來的，沒有很明確的統計。”

然而不可否認的是，47號通過後，加州的跟個人相關的財產罪案率暴增。

東灣Newark的警察局長就表示，從2014年到現在，該市汽車爆竊增加了135%，警察即使抓到了竊賊，價值不到950元也只能釋放，導致歹徒氣燄囂張。

朱感生認為，關起來不能解決問題，他堅信再教育，可以將歹徒領回正途。

他也表示，如果民眾不將貴重物品放在車上，相信歹徒也不會有機會下手。

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