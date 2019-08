灣區汽車爆竊案增加跟47號提案通過是否有關（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員朱感生表示,汽車爆竊案增加跟47號法例有沒有直接關連並沒有明確統計,帶您回顧了解2014年加州選民通過的47號法例。

朱感生說:”你們曉不曉得,加州現在有多少人關到監牢,16萬人,最高時有24萬人,你們曉不曉得關一個犯人,一年要花一個納稅人多少錢,8萬塊。”

加州47號法例將部分非暴力罪行降為輕罪處罰,主要目的是緩解加州人滿為患的監獄壓力,將省下的經費用做犯人再教育。

舉例來說,盜竊財物價值沒有超過950美元,由原來的重罪改為輕罪。

朱感生說:”減少他們關的時間。增加教育他們的時間,跟這些汽車爆竊的人是不是都是監牢裡面放出來的,沒有很明確的統計。”

然而不可否認的是,47號通過後,加州的跟個人相關的財產罪案率暴增。

東灣Newark的警察局長就表示,從2014年到現在,該市汽車爆竊增加了135%,警察即使抓到了竊賊,價值不到950元也只能釋放,導致歹徒氣燄囂張。

朱感生認為,關起來不能解決問題,他堅信再教育,可以將歹徒領回正途。

他也表示,如果民眾不將貴重物品放在車上,相信歹徒也不會有機會下手。

