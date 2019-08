影評：《Brian Banks》突顯美國司法制度的欠缺

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

NFL球員Brian Banks 年輕時被人誣告強姦而入獄的故事被拍成電影。

南加州Long Beach 一名年輕男子Brian Banks,出獄之後還想要洗脫強姦罪名。之所以要堅持這麽做,是因爲他從小喜愛美式足球。球打得好,被大學教練看上,原本是他擺脫家庭困境的一張大牌。現在卻落入因爲性犯罪,甚至連孩童遊樂的公園都不能靠近。而令他入獄的是因爲在高中時期,跟一位女生到校内一處親密時,臨時退縮而離開現場。女生卻指被拐帶、強姦。而法庭中,律師和檢察官的協議,卻導致Brian 認罪後還需入獄,更為他的運動生涯劃上句點。

獄中生活艱苦,但在導師的激勵下,Brian 出獄之後,為了洗清自己的名譽,要求加州清白計劃California Innocence Project 的律師代表自己,最先也遭到拒絕。最終能否推翻自己的認罪?

根據真實事跡改編,劇情和一般的喊冤、尋找正義的故事類似。成功與否,在於導演平衡理性與情緒的掌握。這一點,拍慣鬧劇的導演Tom Shadyac 做到了。而最引人注目的是Aldis Hodge 的演出,將人物的稚氣、憤怒、無助、脆弱、堅強,演繹得叫人感動,是他首次當主角的影片。

其實,近幾年的MeToo 力量,告訴大家很多女士被騷擾和性侵的投訴,必須嚴正以待。可是同一個議題的背面,卻也存在許多人被誣告而受害的事實。一些自稱是受害人的,反而誣告得逞,也不需要付任何後果。這點也叫人感到憤怒,了解到聽取一面之詞的無知。

《Brian Banks》挑起人們要伸張正義的意念。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/brianbanks

