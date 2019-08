南舊金山警方拘一漢 疑打死等巴士男子

【KTSF 歐志洲報導】

中半島南舊金山一名在機場工作的男子,週一在等候巴士上班時,被人無故毆打,傷重不治。

事發在Airport Boulevard和Linden Avenue交界處的一個巴士站,San Mateo縣地檢處表示,62嵗的Joseph Mendoza在等巴士的時候,34嵗男子Vincent Osegueda走過來將他摔倒在地,然後毆打他,也可能有嗆他。

一名經過的巴士司機打電話報警,地檢處表示,警察達到現場的時候,涉案男子正企圖用樹葉隱藏受害人的屍體。

警方逮捕他的時候,他的拳頭有傷,也拒絕作出供詞,Osegueda週三出庭時,對謀殺控罪表示不認罪。

地檢處表示,這起命案疑似一起隨機突發事件。

