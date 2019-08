警方封鎖聖荷西州大尋持槍男子 一人被捕

【KTSF】

南灣聖荷西州立大學(SJSU)週四傍晚6點多,因為校園內懷疑出現一名帶槍的男子,當局封鎖校園,並要求學生就地掩護,隨後這名槍手被捕,校園也重新開放。

聖荷西州大校警局證實,校園從傍晚開始封鎖,在逮捕到一名嫌犯後,校園在晚上8點多解除封鎖。

聖荷西警方表示,傍晚5點半左右警方接報稱,在聖荷西東Santa Clara街和北2街路口,有一名男子揮動著槍,於是前往現場處理。

警方到場後看到疑似帶槍的男子逃往聖荷西州大校園,於是對校園展開封鎖,校方也隨即向學生發出就地掩護的警示。

當地報紙The Spartan Daily傍晚6點也在推特發文稱,學生們都躲在Spartan大樓內。

根據聖荷西市警局在推特發布的消息,警方已經在晚上8點多逮捕到一名男子,不過他身上並沒有武器,隨後在附近搜索,找到了一把槍,調查仍在進行中,校園已經重新開放。

