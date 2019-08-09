警方封鎖聖荷西州大尋持槍男子 一人被捕

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南灣聖荷西州立大學（SJSU）週四傍晚6點多，因為校園內懷疑出現一名帶槍的男子，當局封鎖校園，並要求學生就地掩護，隨後這名槍手被捕，校園也重新開放。

聖荷西州大校警局證實，校園從傍晚開始封鎖，在逮捕到一名嫌犯後，校園在晚上8點多解除封鎖。

聖荷西警方表示，傍晚5點半左右警方接報稱，在聖荷西東Santa Clara街和北2街路口，有一名男子揮動著槍，於是前往現場處理。

警方到場後看到疑似帶槍的男子逃往聖荷西州大校園，於是對校園展開封鎖，校方也隨即向學生發出就地掩護的警示。

當地報紙The Spartan Daily傍晚6點也在推特發文稱，學生們都躲在Spartan大樓內。

根據聖荷西市警局在推特發布的消息，警方已經在晚上8點多逮捕到一名男子，不過他身上並沒有武器，隨後在附近搜索，找到了一把槍，調查仍在進行中，校園已經重新開放。

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