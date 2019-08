【i-CABLE】

美國和加拿大的戰機在阿拉斯加附近,攔截兩架俄羅斯轟炸機。

北美防空司令部發放相片,指兩架俄軍圖-95轟炸機週四進入阿拉斯加及加拿大的防空識別區,兩架美軍F-22戰機和兩架加拿大CF-18戰鬥機升空攔截。

美方指俄軍轟炸機一直留在國際領空,無進入美國或加拿大領空。

美方指俄羅斯軍機近年多次進入阿拉斯加對開範圍,相信目的是為軍方進行危機訓練,同時展示軍方實力。

