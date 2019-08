自駕遊專題：舊金山到南加州沿路景點（一）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區人自駕遊最經常去的地方應該是南加州,沿途還有不少值得停留的觀光景點,本集的”自駕遊”專題,為大家介紹由101公路及1號公路去南加州自駕行程的第一部分。

舊金山開車去南加州,如果走靠近加州西海岸風景線的1號公路,有很多景點值得停留,時間充裕的話,建議中途至少留宿3至4晚再抵達南加州。

離開灣區第一站,可以先在Monterey、Carmel by the Sea地區留宿一、兩晚,到Monterrey的漁人碼頭逛逛,如果想看鯨魚,可以在碼頭搭船,出海巡找鯨魚的蹤影,但能不能看到則要看運氣。

喜歡海洋生物的人可以參觀Monterey Bay水族館,而最適合在該市自駕遊的景點,就是17英里風景線,駕駛路線都在太平洋沿岸,會經過許多風景優美的海灘,每到一個景點可以下車拍照,著名打卡景點有孤獨的柏樹、鳥岩、海豹岩等。

著名國畫大師張大千在加州的故居,也在17英里風景線沿途,喜歡藝術的人可以參觀Monterey當地博物館。

緊鄰Monterey的海邊小鎮,Carmel by the Sea也很美,除了到海邊的沙灘欣賞美景,市中心也值得逛逛,有很多藝術畫廊和餐廳,喜歡購物的人也可能會淘到寶。

如果還有時間,可以安排去已有兩百多年歷史的修道院Carmel Mission Basilica Museum免費參觀,然後開車到Carmel Valley,欣賞一下田園風光,甚至可以找個酒莊品品酒。

離開Carmel後,途經Point Lobos州立自然保護區,也不防停下來打卡拍照,保護區免費入內,遊客可以散步、看海獅海鳥,幸運的話,在這裡的海邊就有機會看到鯨魚。

如果沿著1號公路繼續向南開,在Big Sur也可以停一停,這裡有知名的Bixby橋,Pfeiffer海灘以及位於海邊的McWay瀑布,都值得拍照。

過了Big Bur ,沿1號公路繼續南行,會經過壯觀的海象海豹聚集區Elephant Seal Vista Point,值得下車拍照,之後繼續南行到San Simeon,可以參觀著名古堡Hearst Castle。

這座以奢華著稱的古堡,依山傍海,居高臨下,碧海藍天盡收眼底,而古堡內的豪華游泳池設計最令人印象深刻。

古堡半日遊之後,可以沿1號公路抵達San Luis Obispo市,如果時間短,也可以掠過Big Sur以及Hearst Castle,離開Carmel後,由1號公路轉到101公路,直接南下至San Luis Obispo。

這裡有知名學府加州理工州立大學(California Polytechnic State University)可以參觀,如果在該市留宿一晚,時間充裕的話,也可以到附近的Morry Bay和Pismo Beach兩個海灘遊玩。

離開San Luis Obispo繼續南下,還有丹麥小鎮Solvang和美麗的海灘城市Santa Barbara值得停留,下集”自駕遊”專題繼續為大家介紹。

