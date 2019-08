【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto警方週三逮捕一名涉嫌偷窺住宅內的女性居民,並犯下猥褻行為的Fremont居民。

被捕的是43歲Fremont居民Michael Fields,Palo Alto警方稱,接到多宗報案,表示有一名男子在Los Robles Avenue 600號路段徘徊。

當局於7月19日下午兩點開始展開調查,並由監控錄影發現Fields專門尋找有年輕女子居住的公寓,並偷規屋內的女子。

Filelds也被看到至少有一次自慰行為,警方調查後將他逮捕。

任何人若有與該案相關的信息,請致電Palo Alto警方,電話:(650) 329-2413。

