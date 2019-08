【KTSF 郭柟報導】

舊金山金門公園本週末一連三日將舉行Outside Lands音樂節,金門公園內車道週四晚開始封路,灣區捷運(BART)當局表示,本週末將會延長列車時間和增加班次,疏通Outside Lands音樂節的人流。

市府表示,金門公園週四晚8點起,封閉西面由Transverse Drive去到Great Highway的通車,多個進入公園的馬路會封閉,直至週日晚才會重開。

另外,週五下午和週六,捷運將會延長服務時間,到了週日音樂會最後一天,捷運日間將會照平時週日班次行駛,不過到了晚上7點過後將會增加班次,疏導離開音樂節的人流。

