金門公園舉行Outside Lands音樂節 警方加強巡邏（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

第12屆音樂節本週末一連三日將在舊金山金門公園展開,鑑於Gilroy大蒜節槍擊案,警方表示,將會加強會場內外治安。

舊金山警方表示,將會加派比去年多的警力,包括特警隊成員和武裝警員,在場外內巡邏,相信有足以應付開槍等的突發事態,保障參加者安全。

舊金山警局局長Bill Scott說:”這個音樂節本身已設有很強的保安防線,但今年會進一步加強,確保場地邊界安全,無人越過圍欄,今年都設有雙重圍欄。”

另外跟去年一樣,大會都有嚴格的隨身物品措施,規定參加者只能帶透明色的袋,或者小型袋入場,一般大小的背包不能入場,不准攜帶武器、玻璃、罐裝容器、酒精飲品等入場,場內禁止吸煙。

代表該區的市參事李麗嫦表示,今年和前幾年的Outside Lands音樂節舉行前夕,都有召開社區會議,盡量減低對社區的滋擾,去年音樂節後都有作出檢討。

李麗嫦說:”會議幾近完美,之前有很多人參加,今年減少了很多。”

今年的Outside Lands音樂節,都是首屆准許民眾在場內售賣和服食大麻類產品,這個Grass Land分區去年都存在,不過只是展出大麻相關的產品。

參加者亦都可以自攜大麻入場,不過只能夠在Grass Land特定的範圍內服食,要進入這個範圍人士,都必須年過21歲,不得攜帶酒精飲品進入,亦都禁止參加者私下買賣大麻。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”我講清楚,如果今年辦得順利,其他節慶活動或會如此做,否則將來要發牌時,就要再三思。”

活動方面,今年的大會表示,預料吸引21萬人參加,為舊金山經濟帶來6,680萬元收入,其中2,300萬元將會撥款給市府公園及康樂部門,大會亦都創造6,000個職位,備受注目的歌星Childish Gambino,今年有份來表演,另外又會有多個由本地餐廳擺設美食攤位等。

Outside Lands音樂節由週五早上11時正式開場,一直到星期日晚9時,想了解詳情可以登入大會網站:www.sfoutsidelands.com

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。