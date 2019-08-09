金門公園舉行Outside Lands音樂節 警方加強巡邏（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

第12屆音樂節本週末一連三日將在舊金山金門公園展開，鑑於Gilroy大蒜節槍擊案，警方表示，將會加強會場內外治安。

舊金山警方表示，將會加派比去年多的警力，包括特警隊成員和武裝警員，在場外內巡邏，相信有足以應付開槍等的突發事態，保障參加者安全。

舊金山警局局長Bill Scott說：”這個音樂節本身已設有很強的保安防線，但今年會進一步加強，確保場地邊界安全，無人越過圍欄，今年都設有雙重圍欄。”

另外跟去年一樣，大會都有嚴格的隨身物品措施，規定參加者只能帶透明色的袋，或者小型袋入場，一般大小的背包不能入場，不准攜帶武器、玻璃、罐裝容器、酒精飲品等入場，場內禁止吸煙。

代表該區的市參事李麗嫦表示，今年和前幾年的Outside Lands音樂節舉行前夕，都有召開社區會議，盡量減低對社區的滋擾，去年音樂節後都有作出檢討。

李麗嫦說：”會議幾近完美，之前有很多人參加，今年減少了很多。”

今年的Outside Lands音樂節，都是首屆准許民眾在場內售賣和服食大麻類產品，這個Grass Land分區去年都存在，不過只是展出大麻相關的產品。

參加者亦都可以自攜大麻入場，不過只能夠在Grass Land特定的範圍內服食，要進入這個範圍人士，都必須年過21歲，不得攜帶酒精飲品進入，亦都禁止參加者私下買賣大麻。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”我講清楚，如果今年辦得順利，其他節慶活動或會如此做，否則將來要發牌時，就要再三思。”

活動方面，今年的大會表示，預料吸引21萬人參加，為舊金山經濟帶來6,680萬元收入，其中2,300萬元將會撥款給市府公園及康樂部門，大會亦都創造6,000個職位，備受注目的歌星Childish Gambino，今年有份來表演，另外又會有多個由本地餐廳擺設美食攤位等。

Outside Lands音樂節由週五早上11時正式開場，一直到星期日晚9時，想了解詳情可以登入大會網站：www.sfoutsidelands.com

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