南韓軍方指,北韓清晨再度發射飛行物。

南韓聯合參謀本部指,北韓週六清晨發射了兩枚不明飛行物,落入了朝鮮半島東海,即日本海一帶。

北韓近日已多次試射短程導彈及火箭,南韓早前評估後相信北韓試射了新型短程導彈。

北韓官方外務省早前則指已再三發出警告,批評美國與南韓仍如期舉行聯合軍演。

