【KTSF】

加州州長紐森宣布赦免7名罪犯,其中一名住在Santa Clara縣的越南裔免於被驅逐出境。

37歲的阮國(Quoc Nguyen)10歲來到美國,2004年因攻擊罪被判入獄7年,出獄後他改過自新,過著穩定的日子,照顧家人,紐森的赦免讓阮國能夠繼續留在美國。

紐森5月也曾赦免兩名柬埔寨移民,輿論認為民主黨的州長赦免移民罪犯,是對特朗普掃蕩移民的不滿。

其他6位獲得赦免的大部分都跟毒品或是酒駕等罪有關,赦免代表他們改過自新,也清除案底。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。