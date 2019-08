【i-CABLE】

香港有市民週五晚上在黃大仙紀律部隊宿舍附近燒冥鏹,聲稱祈福,警方凌晨近一時開始驅散,將部份人制服帶走。

週五晚上8時,一批市民在黃大仙沙田坳道及東頭村道交界行人路燃燒冥鏹,聲稱為香港祈福,市民之後到附近的紀律部隊宿舍外撒溪錢及上香。

一批軍裝警員帶同警犬到場戒備,期間宿舍內有人高空擲物,地下留有碎片,市民隨即起哄,用鐳射筆照向懷疑擲物的單位。

配備防暴裝備的警員到場,在宿舍外一字排開,用大光燈照向聚集的人,市民則用鐳射筆照向警員,警員之後一度退入宿舍。

配備防暴裝備的警員至晚上11時半再出來列陣,市民就退到巴士總站,與警方離遠對峙。

到凌晨12時許現場仍有數十人,警方兩度舉起藍旗警告,數分鐘後隨即向前驅散,將部份人按在地上,帶上警車。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。