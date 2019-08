【i-CABLE】

香港機場入境大堂一連三日再有反修例集會,有旅客不擔心示威影響安全。

穿黑衣的市民坐滿整個接機大堂,舉起印有多國語言的反修例標語,有人掛上直幡。他們迎接來到香港的旅客,派發單張,寫上香港的情況和他們的訴求。

有旅客表示一直有留意香港,不認為集會帶來不便,亦沒因示威,卻步不來。

有集會人士化身人肉連儂牆,下班時間來集會的人越來越多,他們促請政府回應五大訴求,要求警察停止濫用暴力。

機管局在地上貼了黃色貼紙,指示哪些區域可以停留,出入口位置加派職員疏導人流。

期間有路過的人不滿,和集會人士口角,之後由保安陪同離開。

