香港航空推超值機票 舊金山往返香港低至399元（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

香港航空(Hong Kong Airlines)將從10月5日起停飛舊金山到的香港的直飛航線,不過在停飛之前,香港航空推出超值特價機票,舊金山往返香港低至399元。

香港航空兩個星期前宣佈,將從10月5日起停飛舊金山往返香港的航線,公司表示,這個決定是基於對美國航線的評估,以及調整業務策略,不過仍會保留香港到洛杉磯,以及溫哥華的北美航線。

香港航空為答謝乘客一年多來的支持,即日起到10月4日回程推出舊金山往返香港”好來好去大優惠”,超值特價機票最低價只需358元,而且商務艙機票也超便宜,往返最低價是1,711元。

另外乘客如果加100元,就可以去多一個地方,例如上海、北京、台北、曼谷或胡志明市,乘客可以選擇自由行或者跟團。

此外,一些旅行社也透過這個機會,與香港航空一起做特價優惠,例如兩人一起出行,每人599元包往返機票,並送5晚香港酒店,還有更令人難以置信的,就是只加1美元,就能參加香港到江南7日遊全包行程,不過包酒店和江南遊的行程,就要向旅行社查詢詳情。

如果只買機票,乘客可以在香港航空官網直接購買,但出發和回程時間必須是星期一、三、五、日。

於此同時,United Airlines美聯航舊金山往返香港的航線,也推出超低價359往返,如果去程和回程都不是週末,某些日期的機票更低至350元。

而且從10月26日起,美聯航除了現在每天下午有一班由舊金山直飛香港的航班,還將增加一班夜晚11點的航班,抵達香港的時間是早上6點,乘客可以直接在美聯航的官網購買這兩個航班的機票。

