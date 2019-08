特朗普指支持對買槍實施合理的背景調查

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週五離開白宮,前往新澤西放暑假,國會參眾兩院也要到9月才復會,不過在接連發生兩宗集體槍擊案後,就算是休假中,他也要對槍械管製表態。

特朗普週五重申,自己支持新的買槍前背景調查法例。

特朗普說:”我們大力支持真正的、合情合理、重要的背景調查。”

特朗普出發渡假前向記者表示,民主共和兩黨議員都支持。

特朗普說:”我昨天和麥康尼談過,他完全支持,說只等我電話,我昨天和普洛西好好談過,我也和Schumer好好談過。”

不過國會參議院多數黨領袖麥康尼較早前接受電台訪問,就不是那麼堅決支持,他說雖然有人要求,但他不會在休會期間把參議員召回來討論這議題。

麥康尼說:”我們在8月休會時開始討論,復會後希望到時有協議。”

心急想參議院盡快討論槍管的民主黨人非常不滿。

民主黨總統候選人兼聯邦眾議員Tim Ryan說:”特朗普、麥康尼和美國槍會一直在玩拖字訣,想著如何用語言偽術打消問題,直至有新聞話題發生。”

今次並不是特朗普第一次承諾就背景調查有行動,去年Parkland有高中發生槍擊案後,他都表示支持,只不過最後又反悔。

