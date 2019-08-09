特朗普指支持對買槍實施合理的背景調查

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週五離開白宮，前往新澤西放暑假，國會參眾兩院也要到9月才復會，不過在接連發生兩宗集體槍擊案後，就算是休假中，他也要對槍械管製表態。

特朗普週五重申，自己支持新的買槍前背景調查法例。

特朗普說：”我們大力支持真正的、合情合理、重要的背景調查。”

特朗普出發渡假前向記者表示，民主共和兩黨議員都支持。

特朗普說：”我昨天和麥康尼談過，他完全支持，說只等我電話，我昨天和普洛西好好談過，我也和Schumer好好談過。”

不過國會參議院多數黨領袖麥康尼較早前接受電台訪問，就不是那麼堅決支持，他說雖然有人要求，但他不會在休會期間把參議員召回來討論這議題。

麥康尼說：”我們在8月休會時開始討論，復會後希望到時有協議。”

心急想參議院盡快討論槍管的民主黨人非常不滿。

民主黨總統候選人兼聯邦眾議員Tim Ryan說：”特朗普、麥康尼和美國槍會一直在玩拖字訣，想著如何用語言偽術打消問題，直至有新聞話題發生。”

今次並不是特朗普第一次承諾就背景調查有行動，去年Parkland有高中發生槍擊案後，他都表示支持，只不過最後又反悔。

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