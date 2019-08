舊金山近期罪案頻生 華裔社區有人號召學槍自衛（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

過去半年,舊金山發生多宗罪案,受害人都是華裔,為了救人自救,華人社區有聲音號召居民學槍自衛。

中華總會館商董說:”2017年4月份,有3個年輕非洲裔進入我家偷走我的車,偷走我的東西,是因為我的家無槍,我很相信,美國的共和黨提出

我們要買槍,我在此呼籲大家,我們華人要買槍,放好它,保護自己。”

上個月,在舊金山華埠舉行的治安大會上,有商董呼籲華人買槍自保。

這也是舊金山優質社區聯盟發言人王運(Wendy Wong)的心聲,她表示,雖然有警方執法,但過去半年,針對華裔的罪案越來越多,手法越來越兇殘,有長者被性侵及襲擊至昏迷,僑領光天化日下被強搶,令她覺得華裔不應該再做沉默的羔羊,兩星期前,她開始在微信上號召有興趣的華人學槍。

王運說:”將這一個訊息發出去,亞裔開始持槍,首先有個阻嚇作用,是否可以減少他們入屋行劫,對著我們,他們都要小心呢,我覺得是有第一步作用。”

王運表示,她一提出集體學槍後,朋友圈上的反應熱烈,至今已有20多人報名參加,而學槍不一定代表要開槍,反而是學習如何應對緊急情況,例如是遇到槍擊案,要向槍響的反方向逃走,當有人入屋行劫時應如何自保。

王運說:”正如我覺得如果我們手無寸鐵,永遠都被人打,永遠都是受害者,為什麼我們不站起來保護自己,屋內的財產、人命、財產,我們有權去保衛。”

有市民認為,舊金山的法例往往對罪犯過於寬鬆,對於罪案,他們試過發表意見,試過抗議,但始終沒有實質作用。

日落區居民李女士說:”太不安全,因為覺得越來越恐怖,很不安全,(怎樣不安全),有罪案,法律保護不到,守法的市民,(你會否擔心小孩子受到影響),所以就要去學,學足一套,怎樣安全用槍,安全收藏,怎樣安全逃生。”

不過亦有家長擔心,學槍擁槍對家裡的小孩子來說,有一定的隱憂。

日落區居民黃女士說:”其實我覺得這個建議,很危險,對於小朋友來說,因為你知道家裡有小朋友,如果槍沒有放在對的位置,讓小朋友找到,對自己家庭都是一個很大的傷害。”

日落區居民譚女士說:”華人比較保守,都怕小朋友的安全問題,但是我覺得現在可能有些人都有需要,所以很難界定,(你自己呢?)我想應該我不會,因為我家裡小朋友比較多。”

槍枝是武器,始終有一定的危險性,想學槍或買槍之前,必須要考慮清楚家庭的狀況。

