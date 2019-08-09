舊金山近期罪案頻生 華裔社區有人號召學槍自衛（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

過去半年，舊金山發生多宗罪案，受害人都是華裔，為了救人自救，華人社區有聲音號召居民學槍自衛。

中華總會館商董說：”2017年4月份，有3個年輕非洲裔進入我家偷走我的車，偷走我的東西，是因為我的家無槍，我很相信，美國的共和黨提出

我們要買槍，我在此呼籲大家，我們華人要買槍，放好它，保護自己。”

上個月，在舊金山華埠舉行的治安大會上，有商董呼籲華人買槍自保。

這也是舊金山優質社區聯盟發言人王運（Wendy Wong）的心聲，她表示，雖然有警方執法，但過去半年，針對華裔的罪案越來越多，手法越來越兇殘，有長者被性侵及襲擊至昏迷，僑領光天化日下被強搶，令她覺得華裔不應該再做沉默的羔羊，兩星期前，她開始在微信上號召有興趣的華人學槍。

王運說：”將這一個訊息發出去，亞裔開始持槍，首先有個阻嚇作用，是否可以減少他們入屋行劫，對著我們，他們都要小心呢，我覺得是有第一步作用。”

王運表示，她一提出集體學槍後，朋友圈上的反應熱烈，至今已有20多人報名參加，而學槍不一定代表要開槍，反而是學習如何應對緊急情況，例如是遇到槍擊案，要向槍響的反方向逃走，當有人入屋行劫時應如何自保。

王運說：”正如我覺得如果我們手無寸鐵，永遠都被人打，永遠都是受害者，為什麼我們不站起來保護自己，屋內的財產、人命、財產，我們有權去保衛。”

有市民認為，舊金山的法例往往對罪犯過於寬鬆，對於罪案，他們試過發表意見，試過抗議，但始終沒有實質作用。

日落區居民李女士說：”太不安全，因為覺得越來越恐怖，很不安全，（怎樣不安全），有罪案，法律保護不到，守法的市民，（你會否擔心小孩子受到影響），所以就要去學，學足一套，怎樣安全用槍，安全收藏，怎樣安全逃生。”

不過亦有家長擔心，學槍擁槍對家裡的小孩子來說，有一定的隱憂。

日落區居民黃女士說：”其實我覺得這個建議，很危險，對於小朋友來說，因為你知道家裡有小朋友，如果槍沒有放在對的位置，讓小朋友找到，對自己家庭都是一個很大的傷害。”

日落區居民譚女士說：”華人比較保守，都怕小朋友的安全問題，但是我覺得現在可能有些人都有需要，所以很難界定，（你自己呢？）我想應該我不會，因為我家裡小朋友比較多。”

槍枝是武器，始終有一定的危險性，想學槍或買槍之前，必須要考慮清楚家庭的狀況。

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