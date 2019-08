【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊最近發生多宗,匪徒盜竊汽車催化轉換器的案件,警方現拘捕了一男一女。

警方表示,自從7月下旬以來,柏克萊市內超過30輛車的催化轉換器被盜竊,催化轉換器是汽車廢氣排放系統的一部分,含有貴重金屬。

警方表示,在調查過程中,發現一輛可疑汽車,並通知其他警察部門。

Piedmont警方週三下午找到汽車,並拘捕一男一女,37歲女疑犯住址不詳,而47歲男疑犯是奧克蘭(屋崙)居民,他們涉嫌盜竊、串謀,以及藏有盜竊工具,兩人都被扣留在縣監獄。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。