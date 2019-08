林鄭指香港經濟急速下行 促立即停止暴力衝擊（視頻）

【i-CABLE】

持續不斷的反修例示威對香港經濟影響開始浮現,香港行政長官林鄭月娥指,香港經濟急速下行,比沙士及金融風暴更嚴峻,她呼籲立即停止暴力衝擊,同時宣布行政會議將提早復會,亦會在施政報告提出大膽措施刺激經濟。

中央定調香港當務之急要”止暴制亂”,林鄭月娥亦呼籲停止一切暴力行為,她與商界代表開會後宣布,行政會議會提早半個月在下週二復會,而財政司司長將會制定一系列紓解民困、撐企業、保就業的措施,應付嚴峻的經濟狀況。

要叫停示威衝擊,政府有何對策?林鄭月娥將示威者分成兩批,對和平請願的一群她表明願意聆聽,至於激進衝擊的一批,林鄭說要依法辦事,需要拘捕,有足夠證據是需要檢控。

她重申不認同針對警方,成立獨立調查委員會,重申由監警會調查更合適,但到事件平復,會檢視風波的成因。

她指中央非常信任特區政府及警隊,她自己會負起這個責任令香港恢復穩定。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。