林鄭指香港經濟急速下行 促立即停止暴力衝擊（視頻）

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持續不斷的反修例示威對香港經濟影響開始浮現，香港行政長官林鄭月娥指，香港經濟急速下行，比沙士及金融風暴更嚴峻，她呼籲立即停止暴力衝擊，同時宣布行政會議將提早復會，亦會在施政報告提出大膽措施刺激經濟。

中央定調香港當務之急要”止暴制亂”，林鄭月娥亦呼籲停止一切暴力行為，她與商界代表開會後宣布，行政會議會提早半個月在下週二復會，而財政司司長將會制定一系列紓解民困、撐企業、保就業的措施，應付嚴峻的經濟狀況。

要叫停示威衝擊，政府有何對策？林鄭月娥將示威者分成兩批，對和平請願的一群她表明願意聆聽，至於激進衝擊的一批，林鄭說要依法辦事，需要拘捕，有足夠證據是需要檢控。

她重申不認同針對警方，成立獨立調查委員會，重申由監警會調查更合適，但到事件平復，會檢視風波的成因。

她指中央非常信任特區政府及警隊，她自己會負起這個責任令香港恢復穩定。

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