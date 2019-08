舊金山土生土長華裔李耀明菲律賓維權遭槍擊危殆（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一名在舊金山日落區土生土長的華裔男人,在菲律賓從事維護原住民人權的工作,當地時間本星期二,他在家外面被人開槍襲擊,中了4槍,情況危殆,舊金山的民權組織,以及代表日落區的市參事馬兆明,認為是菲律賓軍隊所為,譴責杜特爾特政府非法對付推動人權的美國公民。

今年37歲的李耀榮(Brandon Lee)是舊金山日落區居民,畢業於林肯高中和舊金山州立大學,曾經在華人進步會擔任義工。

幾年前,他和妻子去到菲律賓的伊富高山區,協助當地農民爭取人權,以及保護自己的土地。

本星期二,李耀榮接了女兒回家吃晚飯,他到家外面餵狗時,有不知名的槍手向他開槍,李耀榮背部和脊柱共中了4槍。

代表日落區的市參事馬兆明在舊金山市府門外舉行支持李耀榮的集會,李耀榮的家人出席並發言。

李耀榮的家人Julie說:”他幫助菲律賓的農民和原住民,保護自己和他們的土地,他沒有用武力而是用言語,他沒有武器,沒有宣揚暴力,多年來,他被恐嚇和騷擾,8月6號,他中槍倒地,一粒子彈從他的下顎取出來,背部中了三槍。”

另一名家人Lita Lee說:”Brandon我們愛你,許多人都愛你,你要康復並回來。”

灣區本地民權組織指出,自從2015年以來,李耀榮不斷受到當地軍隊的恐嚇,而與他一起推動人權工作的同僚,更被暗殺身亡,市參事馬兆明譴責暴行。

馬兆明說:”襲擊李耀榮等於攻擊普世的人權和自由,我與他的家人親友一起悲憤,譴責不公義,以及菲律賓總統杜特爾特政權侵犯人權,這些暴行與我們這樣接近,令一名舊金山日落區之子性命垂危。”

馬兆明表示,已聯繫代表加州的國會議員關注這件事,促請美國駐菲律賓大使館協助李耀榮一家。

馬兆明也呼籲國會停止撥款給菲律賓軍方,本台嘗試聯繫菲律賓駐舊金山領事館,暫時沒有回應。

